"Мой район. Новости": как маскировали здания в Москве во времена ВОВ

Во времена Великой Отечественной войны маскировали здания в Москве. Немецкие летчики знали, как выглядит Кремль. Враги кружили над столицей, делали снимки. Все силы были брошены на маскировку объекта. На красной кирпичной стене появились окна и двери. Звезды укрыли чехлами. башни перекрасили.

Москвичи объединились в непростое время, работали на износ, но спасли для будущих поколений многие столичные здания.

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