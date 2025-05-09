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09 мая, 17:20

Общество

"Мой район. Новости": как маскировали здания в Москве во времена ВОВ

"Мой район. Новости": как маскировали здания в Москве во времена ВОВ

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Во времена Великой Отечественной войны маскировали здания в Москве. Немецкие летчики знали, как выглядит Кремль. Враги кружили над столицей, делали снимки. Все силы были брошены на маскировку объекта. На красной кирпичной стене появились окна и двери. Звезды укрыли чехлами. башни перекрасили.

Москвичи объединились в непростое время, работали на износ, но спасли для будущих поколений многие столичные здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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