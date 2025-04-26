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26 апреля, 09:20

Город

"Мой район. Новости": велопешеходный мост свяжет районы Ростокино и Алексеевский

"Мой район. Новости": велопешеходный мост свяжет районы Ростокино и Алексеевский

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Районы Ростокино и Алексеевский свяжет велопешеходный мост. Он соединит два участка парка Яуза, а жители получат новые маршруты для прогулок.

В Ростокине планируется также привести в порядок два существующих велопешеходных моста через Яузу, которые находятся в начале улиц Докукина и Сельскохозяйственной. Там обновят около километра улиц, создадут велодорожки и переходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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