"Мой район. Новости": проект "Мой спортивный район" набирает популярность в Хамовниках

В районе Хамовники все больше москвичей становятся участниками проекта "Мой спортивный район". Среди них – Павел Платонов, который за год занятий в "Лужниках" не только улучшил физическую форму, но и установил личный рекорд, пробежав 10 километров.

Тренировки проходят четыре раза в неделю под руководством опытных инструкторов. Присоединиться к беговому клубу могут все желающие старше 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".