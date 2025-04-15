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Новости

15 апреля, 00:30

Спорт

"Мой район. Новости": проект "Мой спортивный район" набирает популярность в Хамовниках

"Мой район. Новости": проект "Мой спортивный район" набирает популярность в Хамовниках

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Экс-футболист Алексей Смертин пробежал марафон в 250 километров по пустыне Сахара

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Бывший футболист Алексей Смертин пробежал марафон в 250 километров по пустыне Сахара

В районе Хамовники все больше москвичей становятся участниками проекта "Мой спортивный район". Среди них – Павел Платонов, который за год занятий в "Лужниках" не только улучшил физическую форму, но и установил личный рекорд, пробежав 10 километров.

Тренировки проходят четыре раза в неделю под руководством опытных инструкторов. Присоединиться к беговому клубу могут все желающие старше 18 лет. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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