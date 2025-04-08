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08 апреля, 16:35

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичам показали, какой будет станция метро "Вавиловская"

"Мой район. Новости": москвичам показали, какой будет станция метро "Вавиловская"

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Жители Ленинского проспекта получат метро рядом с домом уже в 2025 году. В столице представили дизайн-проект станции "Вавиловская" Троицкой линии. Так как платформу назвали в честь знаменитого физика Сергея Вавилова, ее оформление посвятят науке, а именно – оптике и отражению света.

Троицкую линию метро, на которой расположится "Вавиловская", постепенно открывают с сентября 2024 года. В планах на 2025 год – запуск еще четырех станций: "Вавиловской", "Академической", "Крымской" и "ЗИЛ".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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