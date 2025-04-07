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Новости

07 апреля, 10:40

Город

"Мой район. Новости": на Сущевском Валу построят современный деловой квартал

"Мой район. Новости": на Сущевском Валу построят современный деловой квартал

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Участок вдоль улицы Сущевский Вал в районе Марьина Роща преобразят по программе комплексного развития территории. Вместо устаревшего торгового комплекса появится деловой квартал с офисами, гостиницей, спортивным объектом и торгово-развлекательным центром.

Территорию благоустроят и озеленят, создадут открытые пространства для встреч и досуга. Благодаря проекту в столице появится более 5 тысяч новых рабочих мест.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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