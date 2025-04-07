"Мой район. Новости": на Сущевском Валу построят современный деловой квартал

Участок вдоль улицы Сущевский Вал в районе Марьина Роща преобразят по программе комплексного развития территории. Вместо устаревшего торгового комплекса появится деловой квартал с офисами, гостиницей, спортивным объектом и торгово-развлекательным центром.

Территорию благоустроят и озеленят, создадут открытые пространства для встреч и досуга. Благодаря проекту в столице появится более 5 тысяч новых рабочих мест.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".