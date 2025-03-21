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Новости

21 марта, 23:50

Город

"Мой район. Новости": в "Школе Бибирево" откроются предпринимательские классы

"Мой район. Новости": в "Школе Бибирево" откроются предпринимательские классы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 марта

"Мой район. Новости": предпринимательские классы откроют в "Школе Бибирево"

Собянин: "Школа Бибирево" откроется в сентябре после комплексной модернизации

Собянин: "Школа Бибирево" откроется в сентябре после комплексной модернизации

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В "Школе Бибирево" в новом учебном году откроются предпринимательские классы. В настоящее время здание на улице Плещеева переживает масштабную реконструкцию.

По проекту "Моя школа" там появятся универсальные учебные кабинеты, которые будут трансформироваться под разные виды занятий. Кроме того, отдельное пространство создадут для проведения лекций и выставок, а также оборудуют современные спортивные залы и медиатеку.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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