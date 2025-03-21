"Мой район. Новости": в "Школе Бибирево" откроются предпринимательские классы

В "Школе Бибирево" в новом учебном году откроются предпринимательские классы. В настоящее время здание на улице Плещеева переживает масштабную реконструкцию.

По проекту "Моя школа" там появятся универсальные учебные кабинеты, которые будут трансформироваться под разные виды занятий. Кроме того, отдельное пространство создадут для проведения лекций и выставок, а также оборудуют современные спортивные залы и медиатеку.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".