14 марта, 08:00Город
"Мой район. Новости": кинотеатр "Искра" стал частью сети "Москино"
Жители Тимирязевского района оценили обновленный кинотеатр "Искра" на улице Костякова. Он был открыт в 1939 году, а теперь стал частью сети "Москино". Для зрителей работают три кинозала, а в репертуаре – как современные фильмы, так и киноленты из "Золотой коллекции".
В сети "Москино" используют раритетные проекторы, благодаря которым фильмы можно смотреть прямо с пленки. Также в кинотеатре обновили интерьер и оборудование.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".