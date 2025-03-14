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14 марта, 08:00

Город

"Мой район. Новости": кинотеатр "Искра" стал частью сети "Москино"

"Мой район. Новости": кинотеатр "Искра" стал частью сети "Москино"

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Жители Тимирязевского района оценили обновленный кинотеатр "Искра" на улице Костякова. Он был открыт в 1939 году, а теперь стал частью сети "Москино". Для зрителей работают три кинозала, а в репертуаре – как современные фильмы, так и киноленты из "Золотой коллекции".

В сети "Москино" используют раритетные проекторы, благодаря которым фильмы можно смотреть прямо с пленки. Также в кинотеатре обновили интерьер и оборудование.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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