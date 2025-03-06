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06 марта, 10:40

Город

"Мой район. Новости": на улице Степана Супруна построят жилье по реновации

"Мой район. Новости": на улице Степана Супруна построят жилье по реновации

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Жилье по программе реновации построят на улице Степана Супруна. Новый жилой комплекс возведут в рамках программы комплексного развития территорий на участке недалеко от пересечения улиц Константина Симонова и Красноармейской. Градостроительный потенциал территории составляет почти 18 тысяч квадратных метров.

На первых этажах зданий появятся кафе, рестораны, сервисные мастерские, а также подземный паркинг. В Москве уже одобрено более 100 проектов комплексного развития территорий, благодаря которым промзоны и заброшенные участки превращаются в современные жилые кварталы с инфраструктурой.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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