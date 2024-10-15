"Мой район. Новости": сбор гумпомощи для жителей приграничных территорий проходит в ЗАО

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей проходит в районе Филевский Парк. Организаторами акции стали сотрудники "Москонцерта". Пункт сбора работает уже третий месяц работает во Дворце культуры имени Горбунова.

Кроме того, в Москонцерте создали специальную культбригаду, которая уже неоднократно выезжала в Курск и Белгород, чтобы поддержать людей, находящихся в пунктах временного размещения, а также бойцов СВО. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".