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Новости

15 октября, 10:15

Общество

"Мой район. Новости": сбор гумпомощи для жителей приграничных территорий проходит в ЗАО

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Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей проходит в районе Филевский Парк. Организаторами акции стали сотрудники "Москонцерта". Пункт сбора работает уже третий месяц работает во Дворце культуры имени Горбунова.

Кроме того, в Москонцерте создали специальную культбригаду, которая уже неоднократно выезжала в Курск и Белгород, чтобы поддержать людей, находящихся в пунктах временного размещения, а также бойцов СВО. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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