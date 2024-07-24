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24 июля, 08:45

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"Мой район. Новости": дополнительный корпус школы № 1434 построят в Раменках

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Новая школа и детский сад появятся в Раменках. Дополнительный корпус образовательного учреждения № 1434 более чем на 400 мест возведут для юных москвичей на проспекте Вернадского.

В новом корпусе сделают просторный актовый зал, современную библиотеку и IT-полигон. В нем ребята смогут заниматься программированием и робототехникой, а для дошкольников обустроят кабинеты для развивающих занятий и многофункциональный спортивный зал. На прилегающей территории установят спортивные площадки и тренажеры, чтобы юные москвичи могли готовиться к сдаче норм ГТО.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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