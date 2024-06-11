"Мой район. Новости": строительство станции "Тютчевская" вышло на финишную прямую

Строительство станции метро "Тютчевская" вышло на финишную прямую. Благодаря новой остановке Троицкой линии столичного метрополитена жители поселения Мосрентген смогут почти на 1 час быстрее добираться до центра столицы.

Здесь уже есть турникеты, эскалаторы и три лифта для маломобильных граждан. Платформа приобрела свой архитектурный стиль.

Станция будет одной из самых крупных на линии. В ее состав войдут почти 350 служебных помещений и пункты технического обслуживания поездов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

