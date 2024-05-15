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"Мой район. Новости": в Москве обновят сквер возле станции МЦД-3 Перово

"Мой район. Новости": в Москве обновят сквер возле станции МЦД-3 Перово

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На улице Плеханова построят новую детскую площадку и уличные тренажеры – так преобразится сквер возле станции третьего диаметра Перово. Для любителей спорта сделают баскетбольную площадку и стол для текбола.

Кроме того, у столичных специалистов в планах на 2024 год стоит благоустройство территорий рядом с четырьмя станциями МЦД-3. Работы проведут рядом со станциями Сортировочная, Косино и Митьково. Специалисты создадут удобные и безопасные подходы для пешеходов и подъезды для личного и городского транспорта, а все уличные провода, которые нависают над тротуарами, будут спрятаны по программе "Чистое небо".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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