03 мая, 08:45Новости
Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве
15 крупных спортивных объектов построят и реконструируют в 2024 году в столице. О реализации государственной программы "Спорт Москвы" написал Сергей Собянин в своем личном блоге.
Среди уже готовых объектов – спорткомплекс "Раменки", дворец тенниса "Лужники", спортзал "Дружба", а также ледовая арена в Щербинке. В планах столичного правительства продолжать развитие спортивной инфраструктуры столицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.