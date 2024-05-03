Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

15 крупных спортивных объектов построят и реконструируют в 2024 году в столице. О реализации государственной программы "Спорт Москвы" написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Среди уже готовых объектов – спорткомплекс "Раменки", дворец тенниса "Лужники", спортзал "Дружба", а также ледовая арена в Щербинке. В планах столичного правительства продолжать развитие спортивной инфраструктуры столицы.

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