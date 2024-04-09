"Мой район. Новости": в парке "Коломенское" у Москвы-реки будет создан свадебный сад

Музей-заповедник "Коломенское" в ЮАО ожидает масштабное благоустройство в три этапа. Ожидается, что после завершения работ в нем появятся свадебный сад, смотровая площадка с подвесными качелями, амфитеатр с видом на воду и ресторан с летними террасами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, специалисты реконструируют и одноименный причал, с которого стартует круговой прогулочный маршрут. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".