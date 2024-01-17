"Мой район. Новости": москвичей пригласили на экскурсии по концерну "Бабаевский"

Жители столицы могут посетить кондитерский концерн "Бабаевский" благодаря проекту "Открой#Моспром". Во время экскурсии гости побывают в музее истории шоколада и какао, на действующем кондитерском производстве и поучаствуют в мастер-классе по созданию собственного шоколадного продукта.

За пять лет существования проекта "Открой#Моспром" около 15 миллионов человек узнали о работе более 130 промышленных предприятий разного профиля: от лифтостроения до производства мороженного. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".