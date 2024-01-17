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17 января, 20:00

Общество

"Мой район. Новости": москвичей пригласили на экскурсии по концерну "Бабаевский"

"Мой район. Новости": москвичей пригласили на экскурсии по концерну "Бабаевский"

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Жители столицы могут посетить кондитерский концерн "Бабаевский" благодаря проекту "Открой#Моспром". Во время экскурсии гости побывают в музее истории шоколада и какао, на действующем кондитерском производстве и поучаствуют в мастер-классе по созданию собственного шоколадного продукта.

За пять лет существования проекта "Открой#Моспром" около 15 миллионов человек узнали о работе более 130 промышленных предприятий разного профиля: от лифтостроения до производства мороженного. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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