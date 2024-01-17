До четверти месячной нормы осадков ожидают в Москве 18 января

В четверг, 18 января, в столице может выпасть рекордное количество осадков – до четверти месячной нормы.

В связи с этим ЦОДД обратился к водителям фур. 18 и 19 января их просят не перегружать автомобили, чтобы не застрять на трассах. Вдобавок к этому, за трафиком в столице круглосуточно будут следить 30 экипажей ЦОДД, которые будут помогать водителям большегрузов выбираться из снежных заносов.

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