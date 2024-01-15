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15 января, 07:15

Транспорт

Более 50 миллионов карт "Тройка" выпустили с 2013 года

Более 50 миллионов карт "Тройка" выпустили с 2013 года

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Свыше 50 миллионов карт "Тройка" приобрели россияне с 2013 года. Теперь "Тройка" – это не только средство оплаты проезда в городском транспорте: карту можно использовать вместо логина при аренде велосипедов в сервисе "Велобайк".

Кроме того, на "Тройку" можно оформить абонемент на стоянки со шлагбаумом или заезжать по ней на перехватывающие парковки. Также картой можно расплатиться в кассах Московского зоопарка, Пушкинском музее, в парке "Зарядье" и на канатной дороге на Воробьевых горах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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