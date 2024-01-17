Площадки для крещенских купаний оборудуют в 11 столичных парках

В городе оборудуют почти 50 площадок для крещенских купаний, в том числе на территории 11 парков. Например, на Верхнем Царицынском пруду в музее-заповеднике "Царицыно", на Большом Воронцовском пруду рядом с усадьбой "Воронцово". А в парке "Фили" проруби организуют на набережной и в акватории Москвы-реки возле поисково-спасательной станции "Кунцево".

На всех локациях уложат деревянные настилы и установят пункты обогрева. За безопасностью москвичей будут следить медики и полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.