"Жизнь в большом городе": итоги Московского урбанистического форума

Более 10 миллионов гостей посетили Москву за первые полгода – это на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Туристов привлекают в том числе интересные события. Главным из них во второй половине лета стал Московский урбанистический форум.

Какие важные проекты в сфере транспорта, социального развития и бизнеса презентовали? Как изменится столица в ближайшем будущем? Что помогает Москве конкурировать с лучшими мегаполисами мира? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".