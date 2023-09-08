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08 сентября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": итоги Московского урбанистического форума

"Жизнь в большом городе": итоги Московского урбанистического форума

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Более 10 миллионов гостей посетили Москву за первые полгода – это на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Туристов привлекают в том числе интересные события. Главным из них во второй половине лета стал Московский урбанистический форум.

Какие важные проекты в сфере транспорта, социального развития и бизнеса презентовали? Как изменится столица в ближайшем будущем? Что помогает Москве конкурировать с лучшими мегаполисами мира? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
Программа: Жизнь в большом городе
городвидеоЕвгения Мирошкина
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