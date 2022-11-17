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Общество

"Жизнь в большом городе": моющие средства

"Жизнь в большом городе": моющие средства

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В третьем квартале 2022 года в России спрос на услуги клининга вырос на 40% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Сейчас каждый четвертый россиянин периодически заказывает услуги уборки, остальные приводят дом в порядок самостоятельно.

Какую бытовую химию при этом используют? Какие товары предлагают отечественные производители? И сколько приходится платить за чистоту в доме? Об этом рассказали в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоЕвгения Мирошкина
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