"Жизнь в большом городе": моющие средства

В третьем квартале 2022 года в России спрос на услуги клининга вырос на 40% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. Сейчас каждый четвертый россиянин периодически заказывает услуги уборки, остальные приводят дом в порядок самостоятельно.

Какую бытовую химию при этом используют? Какие товары предлагают отечественные производители? И сколько приходится платить за чистоту в доме? Об этом рассказали в программе "Жизнь в большом городе".