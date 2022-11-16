"Время новых": игрушки Orange Toys

Производство мягких игрушек из натуральных материалов с неповторимым дизайном Orange Toys запустили столичные педагоги – супруги и родители троих детей Елена и Сергей Молотковы.

Первая коллекция, запущенная авторами, это серия игрушек в виде поросят. В настоящее время игрушки супругов можно приобрести в 50 странах мира.

Как авторские игрушки в виде бегемотов и поросят покорили покупателей из многих стран мира, и даже оказались в космосе – расскажут в программе "Время новых" на телеканале Москва 24.