В Госдуме оценили идею обнуления пошлин на импортные овощи и фрукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме не увидели целесообразности в обнулении пошлин на импортные овощи и фрукты. Член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что это никак не повлияет на цены в магазинах. Об этом сообщает "Говорит Москва".

"Мы видим, что с говядины сняли ввозную пошлину. Из-за этого говядина бразильская, например, сейчас дешевле, чем российская, но в опте, а на полке мы не видим изменения цен", – объяснил он.

По его словам, снятие пошлин даст заработать только определенному кругу лиц, которые занимаются импортом. Лисовский также подчеркнул, что это сильно ударит по российским производителям.

"Если снимать пошлины на овощи и фрукты, то это надо делать, начиная с декабря, не раньше", – резюмировал он.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (X5 Group, "Магнит", "Лента", Auchan и другие) направила Минсельхозу предложения по обнулению импортных пошлин на ряд продуктов.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев попросил главу министерства Дмитрия Патрушева поддержать установление нулевых ставок пошлин на импорт овощей, фруктов, креветок, лосося, форели, мидий, оливок и других продуктов.

В настоящее время импорт этих товаров облагается пошлиной 3–15%, а беспошлинный ввоз ассоциация предложила ввести с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.

Караваев выразил мнение, что в период нестабильной ситуации инициатива поможет сдержать стоимость продуктов питания для потребителей.

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