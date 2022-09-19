Эксперт рассказал, почему в России происходит дефляция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Снижение цен в России, которое зафиксировал Росстат, обусловлено подешевевшим долларом и снижением реальных доходов населения. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на кандидата экономических наук Виктора Кудрявцева.

По его словам, цена на некоторые товары снизилась, потому что они куплены за подешевевшие доллары. Кроме того, из-за падения доходов населения продавцы не повышают стоимость, так как резко упадут продажи. Вместе с тем Кудрявцев напомнил, что в современной России еще не было ни разу дефляции по итогам года.

"При этом было больше десятка случаев, когда цены в определенном месяце были ниже, чем в прошлом. Обычно это случалось летом: созрел новый урожай, фрукты и овощи резко подешевели, и уровень цен в среднем понизился, – пояснил Кудрявцев.

Финансовый аналитик Антон Мирский же выразил мнение, что цены замерли из-за отпусков, а не снизились. Он пояснил, что люди тратят средства на отели, авиабилеты и кафе в других городах, поэтому упал спрос на продукты, одежду и обувь. Вместе с тем некоторые граждане предпочитают уменьшить расходы и больше откладывать, открывая рублевые депозиты.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев выразил мнение, что тенденция дефляции сохранится в начале осени, а после все изменится.

"Будет сокращаться экспорт и вступят в силу новые ограничения со стороны Запада – такие, например, как вступивший в силу запрет на поставки российского угля. В итоге бюджет начнет терять миллиардные доходы. Соответственно, экспорт в стоимостном выражении будет снижаться, а импорт, напротив – расти", – предположил эксперт.

Он также пояснил, что позже увеличится спрос на иностранную валюту, за счет чего она будет крепнуть, способствуя "разгону инфляции". Кудрявцев уверен, что цены повысятся после того, как люди вернутся из отпусков.

"Плюс, я уверен, правительство не отступится от идеи ослабить рубль до 70–80 единиц за доллар, чтобы еще больше пополнить бюджет. Подорожавший доллар и обеспечит инфляцию", – сказал экономист.

Заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов пояснил, что Росстат учитывает цены далеко не на все товары или услуги. При этом он признал, что фрукты и овощи "несколько подешевели". Он также выразил мнение, что до конца года повода для роста цен на продукты, одежду и обувь не будет.

Ранее эксперт заявил, что в России ожидается уверенно высокая, "тягучая" инфляция на уровне 6–7% в 2023 году. По его словам, по итогам 2022 года инфляция может составить 11–14%, а к 2024–2025 году она уменьшится до 4–4,5%. Он пояснил, что в последние годы динамика инфляции была нестабильной и останется таковой в перспективе.

