"Жизнь в большом городе": московский общепит

Открытие сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" вызвало настоящий ажиотаж. Очереди на Пушкинской площади были почти как в 1990 году.

Изменился ли вкус легендарных бургеров? Какие еще предприятия подали заявки на замещение иностранных точек общепита? И где предпочитают обедать и ужинать москвичи?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

