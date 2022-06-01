"Жизнь в большом городе": День защиты детей

1 июня отмечается День защиты детей. У школьников начинаются каникулы.

Сколько ребят смогут отдохнуть в летних лагерях? Чем занять ребенка, если он все лето проведет в городе? Какие правила помогут сделать его отдых безопасным? И как понять, что чужой ребенок в опасности?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".