"Жизнь в большом городе": Москва без пластика

Каждый россиянин использует почти 200 пластиковых пакетов в год. При этом среднее время использования составляет всего 12 минут, а вот разлагаться он будет несколько столетий, как и одноразовая посуда, трубочки для коктейлей, ушные палочки и еще множество товаров из пластика, не подлежащего переработке.

Загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами экологи уже назвали проблемой века. А можно ли вообще не использовать пластик на бытовом уровне? И если да, то чем его уже сегодня заменяют москвичи? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".