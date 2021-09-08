Экологи устроили акцию протеста в Мюнхене

Активисты "Гринпис" устроили акцию протеста в Мюнхене. В городе в эти дни проходит международный автомобильный салон.

Демонстранты требовали от властей обратить внимание на вред, который двигатели внутреннего сгорания наносят экологии и ускоряют климатические изменения.

Руководители ведущих автоконцернов с протестующими в целом согласились и заявили, что готовы выпускать экологически чистые машины. Но только при условии, что политики окажут им серьезную поддержку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.