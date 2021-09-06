В Москве стартовал автопробег "Чистая страна 2.0"

Второй всероссийский автопробег "Чистая страна 2.0" стартовал в Москве от парка "Лосиный остров".

Помимо столицы он охватит 10 городов, среди которых Владимир, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Челябинск и Екатеринбург.

Проект создан, чтобы популяризировать национальный проект "Экология".

Автопробег продлится до 29 сентября. Все время в колонне будут ехать два мусоровоза и фура для сбора изношенных шин у населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.