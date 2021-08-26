"Жизнь в большом городе": безопасность на дорогах

Москва участвует в пилотном проекте автоинспекции – улицы города будут патрулировать дроны. В ГИБДД говорят, что беспилотники смогут эффективно отслеживать выезд водителей на встречную полосу, несоблюдение требований разметки и другие нарушения правил дорожного движения.

Но поможет ли это снизить количество аварий? И какие еще меры принимаются в городе, чтобы защитить автомобилистов и пешеходов? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".