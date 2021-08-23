Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ России

Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин дал команду на закладку боевых кораблей на ведущих предприятиях судостроения РФ для российского военно-морского флота во время форума "Армия-2021". Об этом сообщает РИА Новости.

"Пожалуйста, прошу вас, начинайте", – сказал глава государства.

Уточняется, что корабли построят в ПАО Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и на АО "Севмаш" в Северодвинске.

Ранее Путин сообщил о наращивании потенциала российского Военно-морского флота.