"Жизнь в большом городе": жестокое обращение с животными

Телеканал Москва 24 по-прежнему следит за ситуацией в Подмосковье, где жители одного из дачных поселков пытаются добиться закрытия частной конюшни. Зоозащитники и местные жители называют ее настоящим концлагерем для животных, но привлечь хозяев к ответственности не получается.

Как неравнодушные люди в этой и других подобных ситуациях могут помочь животным, которые находятся за забором на частной территории? Что может, а чего не может сделать полиция? И много ли вообще таких случаев в столичном регионе? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".