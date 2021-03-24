"Жизнь в большом городе": иностранные языки

Каждый пятый россиянин в этом году планирует начать изучать иностранный язык. К этому решению многих подтолкнула пандемия коронавируса, когда большая часть занятий ушла в онлайн, и это оказалось не менее эффективно, чем традиционные занятия с репетитором.

Какие языки москвичам ближе остальных? Для чего они вообще нужны? Как выучить иностранный максимально быстро и качественно? И сколько за это придется заплатить? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".