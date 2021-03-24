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24 марта 2021, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": иностранные языки

"Жизнь в большом городе": иностранные языки

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Каждый пятый россиянин в этом году планирует начать изучать иностранный язык. К этому решению многих подтолкнула пандемия коронавируса, когда большая часть занятий ушла в онлайн, и это оказалось не менее эффективно, чем традиционные занятия с репетитором.

Какие языки москвичам ближе остальных? Для чего они вообще нужны? Как выучить иностранный максимально быстро и качественно? И сколько за это придется заплатить? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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