"Москва с акцентом": Латвия

Александрс много лет жил и работал в разных городах Европы. В Москве бывал пару раз еще подростком, но тогда и подумать не мог, что шумный сумасшедший мегаполис станет ему домом. Пару лет назад он снова оказался здесь и был поражен тем, как Москва изменилась в лучшую сторону. Но главное – именно здесь Александрс нашел свою любовь.

К чему молодой человек из Латвии до сих пор не привык в Москве, какие развлечения в столице любит больше всего и почему стал заядлым театралом? Это и многое другое в новом выпуске программы "Москва с акцентом".