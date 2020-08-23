В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на пассажирку без маски

Кондуктор трамвая напал на пожилую женщину за то, что на ней не было маски

В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на пожилую женщину за то, что на ней не было маски. Очевидцы сняли инцидент на видео, сообщает Москва 24.

По словам пассажиров, маска у пенсионерки была с собой, но она не надела ее, так как страдает астмой. Об этом она сообщила водителю и кондуктору.

В ответ водитель крикнул женщине оскорбления, а кондуктор сначала поставил ей подножку, а затем несколько раз ударил. Женщине пришлось защищаться и выйти на первой же остановке.

Во время конфликта на самом кондукторе маски тоже не было.

Ранее сообщалось, что за три месяца в Москве за проезд без масок и перчаток пассажирам городского транспорта было выписано штрафов почти на 240 миллионов рублей.