ВОЗ указала минимальный возраст для ношения маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Защитную маску в связи с пандемией коронавируса рекомендуется носить гражданам от 12 лет. Соответствующую рекомендацию дали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает "Газета.ру".

Требовать ношение маски от детей младше 5 лет не советуют, так как здесь речь идет о безопасности и общих интересах ребенка. Указывается, что ребенок вряд ли сможет использовать маску надлежащим способом.

Кроме того, если ребенку от 6 до 11 лет, следует учитывать несколько факторов. Важно обратить внимание на умение безопасно и правильно пользоваться маской, а также на уровень распространения вируса в месте, в котором он проживает.

Помимо этого, роль играет надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие ребенка, а также возможность менять и стирать маски.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев. Обязательно наличие маски в метро, городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и офисах.

Пассажиров без масок и перчаток в транспорте оштрафовали почти на 240 миллионов рублей. Сумма штрафа за нарушение требований носить средства индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей.