"Wow эффект": голландский конькобежец установил новый мировой рекорд

Голландский конькобежец Кьельд Нейс трехкратный олимпийских чемпион и четырежды чемпион мира выясняет, как быстро человек может передвигаться на коньках. Проверяет он все на своем опыте. Уже второй раз спортсмен устанавливает мировой рекорд.

Чтобы создать идеальные условия, понадобилась трехкилометровая площадка с натуральным льдом. В забеге также задействовали раллийный автомобиль с уловителем ветра.

Об этом – в программе "Wow эффект".