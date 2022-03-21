Чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова ответила на обращение Шварценеггера к гражданам РФ

Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на обращение Арнольда Шварценеггера к российскому народу. Спортсменка напомнила актеру о письмах детей воюющего Донбасса, которые она передавала ему в 2015 году. Ребята рассказывали о своей жизни и просили помощи.

Ранее Шварценеггер записал обращение, в котором высказал свое мнение о ситуации на Украине, а также призвал Владимира Путина остановить спецоперацию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.