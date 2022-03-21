Олимпийскую чемпионку Лашманову дисквалифицировали на два года за допинг

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Олимпийскую чемпионку 2021 года в спортивной ходьбе Елену Лашманову дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.
Основанием для принятия такого решения послужили данные Московской антидопинговой лаборатории.
Из-за допинга были аннулированы результаты с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года. Таким образом, Лашманову лишат золотых медалей Олимпиады и чемпионата мира. При этом дисквалификация отсчитывается с 9 марта 2021 года.
Ранее сообщалось, что российских и белорусских легкоатлетов не допустили к участию в соревнованиях Бриллиантовой лиги. Такое решение приняла генеральная ассамблея лиги по рекомендациям руководящих спортивных органов и федераций.
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