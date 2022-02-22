"WOW эффект": Бэтмен и его символ появились на крыше стадиона Матча всех звезд НБА

Создатели нового фильма про Бэтмена выпустили уже три трейлера к картине, а также показали небольшой отрывок. Но этих анонсов им оказалось мало.

В рамках ежегодного Матча всех звезд НБА они перенесли вселенную Бэтмена в реальный мир. Человек-летучая мышь и его символ появились на крыше стадиона, а на огромных плазменных панелях на фасаде здания замелькали кадры еще одного промо-ролика.

Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".