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05 апреля, 11:00

Политика

"Москва сегодня": жилищные лимиты для домашних животных хотят ввести в России

"Москва сегодня": жилищные лимиты для домашних животных хотят ввести в России

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Жилищные лимиты для кошек и собак вновь обсуждают в России. Депутатам Госдумы предложили жестко ограничить количество квадратных метров, которые хозяева обязательно должны выделить каждому животному.

Прежде всего так хотят бороться с общежитиями для четвероногих, когда в квартире могут жить десятки домашних животных. В таком случае от неприятных запахов и антисанитарии страдает весь дом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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