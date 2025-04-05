05 апреля, 11:00Политика
"Москва сегодня": жилищные лимиты для домашних животных хотят ввести в России
Жилищные лимиты для кошек и собак вновь обсуждают в России. Депутатам Госдумы предложили жестко ограничить количество квадратных метров, которые хозяева обязательно должны выделить каждому животному.
Прежде всего так хотят бороться с общежитиями для четвероногих, когда в квартире могут жить десятки домашних животных. В таком случае от неприятных запахов и антисанитарии страдает весь дом.
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