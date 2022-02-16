"Москва сегодня": Собянин осмотрел построенный по программе реновации дом в Гольянове

Сергей Собянин осмотрел новостройку в столичном районе Гольяново, возведенную по программе реновации.

"С этим домом началась программа реновации в Гольянове. Еще два дома строятся. Один построен будет уже в этом году. Следующий – в 2023 году. Потом уже, после сноса пятиэтажек, – вторая волна, третья волна. И все дома в Гольянове, которые необходимо, все будут построены", – сказал мэр.

Собянин выразил надежду, что дома будут высокого качества, а в случае обнаружения новоселами недостатков все недочеты будут устранены.

Всего же по программе реновации в Гольянове расселят 101 дом. Новые квартиры получат больше 25 тысяч человек – это 15% от всего населения района. Об этом – в программе "Москва сегодня".