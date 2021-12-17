В "КамАЗе" назвали сроки начала поставок водоробусов в Москву

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин рассказал о сроках начала поставок водоробусов в Москву. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Когогина, первые поставки произойдут в IV квартале 2022 года. Планируется, что модели будут участвовать в тестовой эксплуатации.
"Конечно, мы будем сначала заниматься этим сами, полностью испытывать технику - и только потом отдадим Мосгортрансу", – подчеркнул гендиректор.
Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов ранее заявлял, что испытания водородного автобуса на улицах города начнут в 2022 году. Соответствующее соглашение было подписано между ведомством, автопроизводителем, а также "Роснано".
Предполагалось, что использование водоробуса позволит снизить выбросы углекислого газа более чем в десять раз, поскольку во время работы он выделяет только пар и тепло, а заправки требует лишь раз в сутки.
Позднее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что водородный электробус начнут тестировать в Москве уже в 2021 году.
Транспортный аналитик рассказал о водоробусах
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