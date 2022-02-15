"Москва сегодня": Собянин рассказал о строительстве скоростного диаметра

15 февраля, 19:15
Сергей Собянин рассказал о строительстве Московского скоростного диаметра. Это новая трасса, которая не будет проходить через центр города, но станет удобным и бессветофорным маршрутом через всю столицу. Она будет бесплатной, а в ее состав войдут 14 развязок с другими магистралями. МСД пройдет через 34 района города.
Согласно планам, МСД сможет разгрузить столичные дороги на 20%. Сам проект направлен на то, чтобы сделать проезд по существующим дорогам свободнее, а центр столицы – доступнее для тех, кто живет в отдаленных районах.
Для того чтобы запустить Московский скоростной диаметр, необходимо достроить недостающие участки Северо-Восточной хорды и сдать Юго-Восточную хорду. Объединение этих дорог и сформирует новый скоростной диаметр.
По словам мэра Москвы, строительство первой очереди МСД от Бусиновской развязки до Косинской эстакады планируют завершить уже в этом году. Как и достроить эстакаду от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе. Все вместе это будет трасса длиной 68 километров, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали. В том числе СЗХ, Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты и Южную рокаду. По своим масштабам проект сопоставим с МКАД, ведь автомобилисты смогут проехать в любой район Москвы не загружая существующие кольцевые дороги.
Однако многие пользователи в Сети высказываются о том, что название данной трассы максимально неудобное из-за путаницы с МЦД. Московский скоростной диаметр – это рабочее название и на него можно повлиять. На сайте "Активный гражданин" продолжается голосование, где можно отдать свой голос за эту аббревиатуру или предложить свой вариант.
Подробнее – в программе "Москва сегодня".
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