Собянин рассказал о благоустройстве будущего парка "Яуза"

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин рассказал, что парк "Яуза" постепенно растет благодаря объединению разрозненных территорий общей площадью больше 350 гектаров.

"Половину из них уже привели в порядок. В этом году на очереди – участки вдоль улицы Северодвинская и от улицы Широкая до улицы Енисейская", – написал Собянин на странице в соцсети "ВКонтакте", отметив, что через несколько лет парк станет крупнейшим экологическим кластером.

Мэр столицы также подчеркнул, что благоустроенные участки "Яузы" стали центром отдыха для миллиона жителей северо-востока города. В парке есть шесть трасс и три катка с теплыми раздевалками. Также москвичи там могут поиграть в футбол, заняться йогой и скандинавской ходьбой.

Ранее сообщалось, что в создаваемом парке "Яуза" завершилась реконструкция трех исторических прудов. Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда.

