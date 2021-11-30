"Москва сегодня": Собянин рассказал о ходе реконструкции Люберецких очистных сооружений

Сергей Собянин рассказал о ходе второго этапа глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений в Москве. Об этом он написал в своем блоге.

Мэр отметил, что специалисты в первую очередь делают упор на повышение качества воздуха. По его словам, уже почти удалось избавиться от неприятного запаха на объекте.

Кроме того, на Люберецких очистных сооружениях применяют безотходную технологию. Полученный в ходе очистки осадок преобразуется в биотопливо и минеральное удобрение. Об этом – в программе "Москва сегодня".