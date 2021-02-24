"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о работе спасателей

Зимой бороться с огнем спасателям приходится чаще, чем летом. Особенно в морозы, когда люди пытаются согреться всеми возможными способами – в частных домах по максимуму работают печи и электрообогреватели, а в квартирах повышенной нагрузки может не выдержать проводка.

Тушение пожара – это не только расчеты на месте возгорания, но и работа в дежурно-диспетчерской службе. Там сотрудники по городским камерам следят, что происходит на месте происшествия, и решают, какие бригады надо направить, а какие отозвать.

По регламенту, спасатели в Москве должны приезжать на место ЧП в приделах 10 минут, исключение составляет ТиНАО – не более 20 минут. Об этом – в программе "Москва сегодня".