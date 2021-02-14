В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно будет отказаться от масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Абсолютной защиты от коронавируса медицинские маски не дают, но это "неплохой механизм" для борьбы с эпидемией. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Отменять масочный режим совершенно нецелесообразно, пока не будет иммунизировано больше 60 % населения", – считает он.

Покровский добавил, что сдерживать COVID-19 в контролируемых пределах удалось именно благодаря маскам.

Ранее эксперт рассказал, к чему может привести преждевременная отмена масочного режима. По его мнению, заболеваемость коронавирусной инфекцией может возрасти.