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Москва 24

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Город

16 февраля, 14:30

Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку на западе Москвы

мэр Москвы город реновация видео Роман Карлов Ксения Чепенко

Сергей Собянин осмотрел новый жилой дом на улице Кубинке, переданный под заселение по программе реновации. При этом мэр отметил, что в Можайском районе по программе реновации введено уже четыре жилых дома.

Территория около дома благоустроена: оборудована детская площадка, устроены удобные тротуары и пешеходные дорожки.

Собянин добавил, что в целом Можайский район активно развивается, и за последние годы было реализовано много проектов в сфере инфраструктуры.

"Северо-Западная хорда, улицу Кубинка, улицу Толбухина реконструировали, еще ряд улиц. Аминьевское шоссе реконструировали, Можайское", – перечислил мэр.

Собянин напомнил, что было открыто движение по проспекту Генерала Дорохова, запустили МЦД-1, реконструировали ж/д станции Рабочий поселок и Сетунь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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