СК поздравил с днем рождения тех, кому исполняется 14 лет, и напомнил об ответственности

Видео: ГСУ СК России по г. Москве

Столичные следователи совместно с департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы поздравили всех, кому исполняется 14 лет. Одновременно с этим в СК напомнили об уголовной ответственности при достижении этого возраста.

"Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса", – сказала представитель СК с тортом в руках.

В настоящее время ролик с поздравлением удален с сайта ведомства.

Ранее в Госдуме одобрили идею снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет. Там отметили рост количества преступлений и жестокости среди подростков, а также напомнили, что система наказаний существует не для наказания как такового, а для профилактики преступности.