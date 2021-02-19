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Общество

14:22

Собянин вручил премии Москвы 2020 года в области обеспечения безопасности

мэр Москвы общество безопасность

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

В преддверии Дня защитника Отечества Сергей Собянин наградил лауреатов городской премии 2020 года в области обеспечения безопасности. Церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

"С большим удовольствием поздравляю победителей премии. Даже в мирное время всегда есть место подвигу. Перед органами безопасности стоят сложные задачи, необходимые для горожан. За ваши достижения на службе хочу поблагодарить вас лично", – сказал мэр.

Собянин также выразил слова благодарности за работу по снижению преступности в городе.

"Если в 2013 году только 30% горожан ощущали себя в безопасности в городе от преступных посягательств, то сегодня их более 70%. Это говорит об огромной работе, которую вы проводите", – добавил градоначальник.

По словам Собянина, со стороны столичного правительства всегда оказывалась поддержка правоохранительным органам и в улучшении материальной базы, и в области социальной помощи.

Ранее мэр утвердил размер допвыплат лечащим COVID-19 медработникам. Из бюджета Москвы было выделено 3 миллиарда рублей на осуществление стимулирующих выплат в 2021 году.

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